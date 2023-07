Carlos Xavier e Oceano homenageados por Sporting e Real Sociedad: «Foi bonito»

Carlos Xavier e Oceano foram homenageados esta terça-feira antes do apito inicial do particular entre o Sporting e a Real Sociedad no Estádio do Algarve. Os dois antigos jogadores de ambos os clubes desceram ao relvado e ficaram satisfeitos com o carinho recebido."É sempre bonito receber estas homenagens. Foram muitos jogos, praticamente 500 entre os dois", disse Carlos Xavier em declarações à Sport TV. O antigo médio leonino falou ainda sobre a próxima temporada do Sporting. "Estou otimista e acredito na equipa do Sporting, acredito que vai fazer um bom campeonato, que é lutar pelo título".Oceano também agradeceu o apoio dos adeptos. "Mostra o carinho que os adeptos ainda sentem por mim. Foi uma bonita homenagem, o reconhecimento do que sempre tentei fazer, defender as cores dos clubes que representei", afirmou o antigo médio do Sporting e da Real Sociedad, também em declarações à Sport TV. "Jogo especial, entre as duas equipas da minha vida, as que marcaram a minha trajetória profissional".