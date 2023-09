Cercle Brugge oficializa empréstimo de Nazinho: «Estará pronto para jogar após a pausa internacional»

O Cercle Brugge oficializou a chegada de Nazinho, que vai reforçar a equipa por empréstimo do Sporting válido até final da temporada,. No negócio, os belgas reservaram uma opção de compra, no valor de 2 milhões de euros.Após a apresentação, o diretor técnico do Cercle Brugge, Rembert Vromant, aplaudiu o trabalho feito pelo departamento de scouting, que identificou o ala esquerdo de 20 anos como uma boa opção. "Gostaria de felicitar o nosso departamento de scouting, especialmente o Luciano Murchio, que teve um papel importante para trazer o Nazinho para o Cercle. As suas qualidades defensivas combinadas com a sua técnica devem dar-nos a injeção ofensiva necessária em frente à baliza. A nossa expectativa é que ele esteja totalmente pronto para jogar depois da pausa internacional", apontou o dirigente.