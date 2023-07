Seis leões na Academia antes do arranque da pré-epoca do Sporting

O Sporting só se apresenta oficialmente no próximo domingo, mas a Academia já está a trabalhar a ritmo moderado. Jovane, Daniel Bragança, João Muniz e Neto juntaram-se a Afonso Moreira e trabalharam com o apoio da Unidade de Performance de forma a poderem apresentar-se nas melhores condições físicas na próxima semana.Recorde-se que Jovane, João Muniz e Afonso Moreira terminaram a temporada lesionados, e estão assim a tentar acelerar a preparação. Daniel Bragança ainda foi reintegrado no final da última temporada, mas também optou por realizar antecipar trabalho de forma a poder voltar aos relvados no mais curto espaço de tempo. O médio até já esteve em Alcochete na semana passada, tal como Neto e prefere manter a forma nas instalações do clube que se mantêm abertas para todos os profissionais.St. Juste que também falhou a parte final da temporada devido a uma lesão muscular também já está em Portugal, e marcou igualmente presença na Academia, mas já durante a tarde. O central está recuperado e vai começar a pré-epoca sem limitações.