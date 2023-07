Coates aponta à nova época: «Lutamos dia a dia para atingir os objetivos»

Numa altura em que se prepara para arrancar na nona temporada completa ao serviço do Sporting, Sebastián Coates analisou o trajeto pelos verdes e brancos, sem esquecer, claro, o futuro como capitão do clube. Em entrevista à Sporting TV, o central de 32 anos foi claro ao abordar os objetivos da equipa orientada por Amorim para 2023/24."A pré-época está a correr bem. Estamos a correr muito [risos]. Vamos arrancar com jogos e a expectativa é sempre a mesma: lutamos dia a dia para atingir os objetivos que temos para esta época. Mas, como sempre dizemos, acho que é importante focarmo-nos primeiro nesta pré-época e depois pensar no campeonato", confessou o capitão dos verdes e brancos, recorrendo à sua experiência para de igual forma ajudar os companheiros.De resto, o próprio 'El Patrón', como é carinhosamente conhecido entre adeptos e universo leonino, recordou as etapas vividas em Alvalade, bem como os companheiros que teve pelo caminho, desde Jérémy Mathieu até... Gonçalo Inácio ou Feddal. "Dupla com Mathieu? Sem dúvida. Jogámos tanto tempo juntos. O Jérémy tinha muita qualidade, mas ajudava-me dentro de campo. Tinha mais experiencia do que. E talvez foi isso que tivemos. Tanto eu como ele estivemos sempre disponíveis um para o outro. Quando cometia um erro, ele estava no apoio. E quando ele cometia – poucos-, eu tentava safar. Foi uma das melhores experiências jogar com ele, também pela pessoa que era. Somos pessoas muito tranquilas fora de campo, tínhamos uma ótima relação e também se via isso", apontou o central uruguaio, sem esquecer a adaptação ao Sporting, onde encontrou uma cultura parecida ao que sucede no país sul-americano: "São muito parecidas, então foi mais fácil..."Além disso, Coates não deixou de lembrar a época do título pelo Sporting em 2020/21, na qual até chegou a ser eleito o melhor jogador da Liga, um cenário que, garante, não lhe retirou o foco. A postura foi sempre a mesma, defende o internacional uruguaio, recorrendo-se até a momentos mais difíceis nos leões para explicar o seu ponto de vista."O que sempre tive presente é que é assim. Num ano podemos ser o melhor de todos e noutro as coisas não correrem bem. Sempre tive isso presente. Pode ter a ver com maturidade ou força mental, mas acho que a minha maneira de ser sempre foi a mesma. E de trabalhar também. Nunca mudei por as coisas estarem a correr mal. Sempre me mantive da mesma forma", sublinhou, reiterando: "Desde que cheguei ao clube, os adeptos sempre me respeitaram, tentaram transmitir-me o pensamento deles, mas também o carinho que sentem por mim. Com o tempo, muda um pouco e isso é importante. Tentei sempre respeitar o clube e os adeptos. Tentei sempre ter uma relação de proximidade com os companheiros. Não acho bem mudar agora só porque sou capitão. Quero ser respeitado pelos meus colegas e sempre tentei ser da mesma forma e não mudar a minha personalidade."