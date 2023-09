Coates aponta o caminho na Liga Europa: «Temos experiência e não importa o rival»

Virada a página do Moreirense, o Sporting aponta baterias à deslocação ao terreno do Sturm Graz, na estreia na Liga Europa, quinta-feira. A fazer jus à braçadeira que enverga no braço, Coates foi a voz de comando e deu o pontapé de saída para o que aí vem. O objetivo passa por "chegar o mais longe possível" na competição, sempre com respeito pelos adversários, mas acima de tudo com a plena confiança no grupo que capitaneia.

"Somos um grupo com experiência e sabemos que vai ser muito difícil. Não importa o nome do adversário, todos os jogos serão complicados. Temos essa ambição de querer sempre mais e de querer ganhar todos os jogos. Vamos tentar chegar o mais longe possível", atirou, em entrevista à UEFA, na qual recuperou a experiência positiva na prova em 2022/23, com a caminhada até aos ‘quartos’: "O trajeto foi bom para todos. Acumulámos experiência. Enfrentámos aquele que era, talvez, o melhor Arsenal de há muito e conseguimos ultrapassá-los. Depois, ficámos com essa sensação de que contra a Juventus podíamos ter obtido outro resultado. Fizemos de tudo, mas depois o mais importante, que é meter a bola lá dentro, não conseguimos…".

Tudo em família

Estratégia à parte, para os duelos com Atalanta, Sturm Graz e Raków, o central, de 32 anos, garante que a equipa está perfeitamente adaptada às ideias de Rúben Amorim, o que pode facilitar a missão pela frente. "Em campo sabemos muito bem o que temos de fazer. Para um jogador é o mais importante, entrar a saber onde vão estar os colegas, onde é preciso movimentarmo-nos e pressionar", apontou, assumindo que no balneário reina um ambiente de irmandade: "[O treinador] focou-se em ter um grupo saudável, em que nos sintamos como uma família, independentemente da parte tática. Sentimos que dentro do grupo somos como irmãos. Temos de entrar em campo assim", finalizou.

Escalar até capitão nem em sonhos

Desde 2016 em Alvalade, Coates é o jogador do plantel com mais anos de casa, fator que terá influenciado a decisão de nomeá-lo capitão, estatuto que merece há largos anos e que recebeu... com surpresa. "Nunca pensei que chegaria a um clube tão importante na Europa e seria capitão. É um orgulho e também uma responsabilidade, não só com os meus colegas, mas com as muitas pessoas que são adeptas do Sporting. Os meus companheiros sabem que podem contar comigo", frisou, com elogios para o crescimento que vivenciou em Alcochete: "A Academia está a crescer, a atualizar-se."