Coates contestou árbitro

Durante a primeira parte, Coates contestou uma eventual dualidade de critério de Manuel Oliveira. O diálogo aconteceu após uma falta de Fabiano sobre Nuno Santos no lado esquerdo do ataque leonino. Ao ver que o juiz da partida não foi ao bolso, o capitão do Sporting lembrou-lhe o cartão amarelo mostrado a Gonçalo Inácio aos 3 minutos devido a uma infração sobre Maracás após o jogador do Moreirense tentar desmarcar-se pela direita.

De resto, Manuel Oliveira também foi muito assobiado pelos adeptos sportinguistas, nomeadamente após faltas mais duras dos visitantes que não eram punidas com cartões.