Coates de regresso frente ao Tondela

Rúben Amorim confirmou esta segunda-feira que Coates está de volta à lista de convocados do Sporting. O capitão é opção para o jogo da Taça de Portugal com o Tondela, marcado para terça-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade.O treinador leonino disse que Coates "está preparado" para jogar. uma vez que já está recuperado da "lesão muscular na perna esquerda", embora não vá alinhar os 90 minutos.Amorim revelou ainda que Rafael Pontelo também integra a lista.