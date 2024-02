Coates e Franco Israel podem defrontar Diomande em março

La ^ ' affrontera normalement le Bénin et l’Uruguay en matchs amicaux le mois prochain sous réserve de confirmation dixit Emerse FAÉ.



Coates, Franco Israel e Diomande, companheiros de equipa no Sporting, podem nas próximas semanas virar... adversários. Isto porque o Uruguai, país dos primeiros dois, tem em agenda um particular com a Costa do Marfim, seleção do último, na próxima data FIFA.A novidade foi revelada pelo treinador dos Elefantes, Emerse Faé, no programa 'La Grande Team'. "Ainda não é oficial, mas devemos jogar contra o Benin e o Uruguai. Dois jogos muito bons", sublinhou o selecionador que recentemente sagrou-se campeão africano na CAN - tal como Diomande.Já o Uruguai é liderado pelo argentino Marcelo Bielsa, que nas últimas convocatórias chamou frequentemente Franco Israel, no entanto não tem contado com Coates.Ainda que a partida não esteja, ainda, oficializada, as primeiras informações apontam a que se realize a 18 de março, no Stade de France, nas imediações de Paris.