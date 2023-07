Coates e o futuro no Sporting: «Anos passaram a correr e espero que dure mais tempo»

A caminho do último ano de contrato com o Sporting - o vínculo atual termina em junho de 2024 -, Sebastián Coates ainda terá o futuro por definir, mas na hora de abordar o trajeto pelos verdes e brancos, o capitão leonino foi claro nas suas palavras. A caminho da nona época no emblema de Alvalade, o central de 32 anos lembrou o passado, com os olhos igualmente no futuro."Sim, infelizmente passaram a correr estes oito anos [risos]. Espero que dure mais tempo. Tem esse sabor de felicidade por estar cá, mas quero que dure mais tempo", admitiu o experiente central em entrevista à Sporting TV, dando assim esperança também aos adeptos do Sporting, isto quando ainda não tem definido o futuro para lá da presente temporada.Recorde-se que Coates chegou a ser alvo da cobiça de alguns clubes da Arábia Saudita durante este mercado de transferências, mas a verdade é que a intenção dos emblemas em causa, entre eles o Al Hilal, nunca passou a uma abordagem concreta junto do jogador e Sporting. Para já, Coates continua focado na preparação para a nova temporada com o restante plantel, isto no estágio realizado pelos leões em solo algarvio.De resto, o próprio uruguaio mostra gratidão para com o Sporting, recordando o momento em que chegou a Alvalade proveniente da Premier League, em 2015/16. "Dei o passo certo na carreira. Não tinha conseguido ser um jogador muito importante no Liverpool e Sunderland e tentei isso quando cheguei ao Sporting. Ser importante e jogar, que foi o que consegui", apontou.