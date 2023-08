Coates e Paulinho de volta aos treinos do Sporting

O Sporting voltou aos treinos, depois de um dia de folga concedido por Rúben Amorim, com duas novidades no lote de opções do treinador de 38 anos. Isto porque, após terem estado de fora das últimas sessões de trabalho devido a problemas físicos, Coates e Paulinho treinaram integrados com a equipa nesta terça-feira, aumentando as alternativas para a preparação do Sporting tendo em vista o arranque no campeonato.De fora continuam Jeramiah St. Juste e Nuno Santos, ambos entregues ao departamento médico, de acordo com o boletim do clube de Alvalade. O central holandês recupera de uma lesão no joelho esquerdo, ao passo que o ala esquerdino encontra-se com mialgias e problemas musculares.O Sporting volta a treinar na manhã desta quarta-feira, à porta fechada na Academia, a partir das 10h00, tendo em vista a preparação para o duelo frente ao Vizela, agendado para sábado, às 20h30.