Coates promete o 'túnel' ao matador Gonçalo Inácio

Titular na goleada (9-0) sobre o Luxemburgo, Gonçalo Inácio teve uma exibição para mais tarde recordar, uma vez que apontou dois golos na vitória mais expressiva da história da Seleção nacional e, esta terça-feira, acabou por destacar tal partida.Nas redes sociais, o central de 22 anos foi claro com a seguinte mensagem - "Estágio concluído com sucesso. Orgulho enorme por ter me estreado a marcar por Portugal. Vamos por mais" -, num discurso que mereceu as felicitações dos seus companheiros, tanto da Seleção como do Sporting, inclusive por parte de Sebastián Coates, que lhe deixou um 'aviso' para o treino que se avizinha de quarta-feira."Túnel amanhã", brincou o capitão dos verdes e brancos, em referência ao típico 'castigo' que Inácio merecerá no regresso aos trabalhos pelo Sporting, após a estreia a marcar na Seleção, com Morita a deixar também uma outra nota. "Duas vezes, Seba", apontou o médio japonês, em referência ao bis de Gonçalo Inácio que lhe pode valer duas idas seguidas ao corredor de calduços.Além disso, outros nomes conhecidos como Bruno Fernandes, que expressou um "bem, matador" a Inácio, bem como Rafael Leão, a destacar o local de nascimento de Inácio - "2845", em referência a Amora - e Eduardo Quaresma e Essugo a apelidarem o central leonino de "goleador".