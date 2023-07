Colega de Gyökeres no Coventry assume: «Talvez a única opção seja deixá-lo sair»

Fankaty Dabo, defesa do Coventry, tem poucas dúvidas que o futuro de Gyökeres não passa pelo clube inglês, e acredita que a curto prazo a transferência será anunciada."Sinto que o clube talvez não tenha outra opção que não seja deixá-lo ir, porque se ele disse isso [declarações onde deu conta de querer sair], então é porque a cabeça dele não está no sítio certo para competir ao mesmo nível ou superior ao deste ano", disse o companheiro de equipa do internacional sueco ao ‘Coventry Telegraph’.O Sporting é o principal candidato para receber o avançado, mas o West Ham e o Everton também estão interessados na sua contratação. Conformeavançou, a SAD leonina fez uma proposta de 16 M€ que poderá ser reforçada com mais 3 M€ por objetivos.