Coventry arrancou pré-temporada sem Gyökeres

O Coventry deu esta segunda-feira o pontapé de saída na nova temporada com um treino às ordens de Mark Robins, no complexo desportivo do clube. A notícia ganha relevo em Portugal, em concreto para os sportinguistas, dado que uma das notas de interesse é a ausência de Gyökeres, queCom efeito, o avançado sueco não picou o ponto no arranque dos Sky Blues, o que de certa forma estava programado, tendo em conta que esteve até mais tarde ao serviço da sua seleção, pelo que teria mais uma semana de descanso extra. Seja como for, internamente nem há expectativa de que possa voltar a vestir a camisola do clube inglês, pois as negociações com o Sporting para a sua transferência para Alvalade estão avançadas. Por esse motivo, não é de esperar que possa constar na lista de jogadores do técnico do Coventry para o estágio que a equipa vai realizar... em Portugal, em concreto no Algarve, a partir da segunda semana de julho.Apesar de estar a gozar de mais alguns dias de férias, Gyökeres continua perfeitamente ligado ao que se está a passar na mesa de negociações com os clubes. Nos últimos dias viajou da Grécia, onde descansou em Mykonos, para a Suécia, comodeu conta, e está acompanhado por um dos seus representantes.