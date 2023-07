Coventry começa a treinar sem Gyökeres e vai estagiar no Algarve

O Coventry vai começar os treinos no dia 1 de julho sem Gyökeres. O avançado desejado por Rúben Amorim para reforçar o ataque leonino entrou ontem de férias após ter representado a seleção da Suécia, no jogo com Áustria, que terminou com a derrota da formação nórdica (0-2) Caso o Sporting não feche o negócio nos próximos dias, o jogador terá de apresentar-se no dia 8 de julho em Inglaterra para viajar para... Portugal. O Coventry vai realizar um estágio de 8 a 14 de julho, em Portimão, e o técnico Mark Robins já conta ter todo o grupo à disposição nesta digressão pelo Algarve.Recorde-se que no dia 15 de julho serão os leões a rumar para Lagos, resta esperar para ver se o atacante terá uma estadia mais prolongada no Algarve.