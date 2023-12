Crença de Amorim em dupla

Tal como Record analisou na edição de ontem, o Sporting tem demonstrado alguma vulnerabilidade em termos defensivos, com Adán a encaixar 12 golos em outros tantos jogos na Liga, além de apresentar indicadores estatísticas abaixo das médias nas últimas épocas. Assim, Amorim foi questionado se o rendimento do guardião de 36 anos pode levar a equacionar a incursão no mercado por outro guarda-redes, no futuro, algo que não se coloca para o técnico.

"O nosso pensamento não está nesse aspeto. Temos jovens a crescer, temos o Franco [Israel] e o António. O Adán trabalha bem e não tem tido sorte. Não estou a pensar em sucessão, acreditamos muito nos guarda-redes, no Adán e não é só o António, mas toda a gente tem de melhorar", confessou.

Já sobre St. Juste, de fora com uma entorse no tornozelo esquerdo, Amorim deu apoio total ao central: "Enquanto for treinador, ele não vai desistir. Nem que eu vá fazer tratamento com ele, mas voltará", vincou.