Daniel Bragança agradece ao Sporting: «Deu-me muito mais ânimo»

Daniel Bragança está muito motivado para esta temporada depois dos longos meses afastado dos relvados por causa da grave lesão que o impediu de jogar a época passada."Claro que sim. Perdi isso durante um ano, tinha muitas saudades e agora está a ser muito bom voltar àquilo que era e que tinha. São sensações que já não tinha há muito tempo e está, de facto, a ser mesmo muito bom voltar a sentir tudo isto outra vez", refere em entrevista ao jornal 'Sporting'.O médio diz estar "ansioso por volta a sentir o jogo". "A pré-época serve para me ir preparando, mas estou bem e estou a dar o máximo para estar ao meu melhor nível e estar a 100 por cento", refere Bragança, que se mostra muito agradecido ao Sporting com o voto de confiança do Sporting."Renovar com o clube do meu coração é sempre muito bom e mais ainda pelo que estava a viver. Foi muito bom sentir esse apoio por parte do Sporting, depois de um ano em que estive parado e de um ano muito difícil para mim. O Sporting podia ter pensado em esperar, mas quis renovar. Foi um voto de confiança muito importante e ter essa confiança da parte do clube, deu-me muito mais ânimo", frisa.Daniel Bragança destaca também a importância da "dose de motivação" que recebeu de Amorim e deixa promessa: "Infelizmente no ano passado não consegui ajudar, mas este ano vou dar o meu melhor para ser mais um a contribuir para conquistar aquilo que serão os nossos objetivos."O médio deixa ainda uma mensagem aos adeptos, prometendo que a equipa "vai dar o máximo em todos os jogos". "eço-lhes que nos apoiem, como sempre, e que acreditem em nós. Acreditem nesta equipa", finaliza.