Daniel Bragança e o regresso aos relvados: «Entrei e nem sequer me lembrei da lesão»

Daniel Bragança falou este sábado aos jornalistas antes de mais um treino do Sporting no Algarve, onde assegurou sentir-se "muito bem" neste regresso aos relvados."Tem sido um regresso muito bom. Já tinha muitas saudades desta adrenalina do jogo. Senti-me muito bem, foi bastante bom. Todos sabem o que passei, é esquecer um pouco isso. Claro que é sempre especial, apesar de ser um particular. Independentemente de haver novas dinâmicas [na equipa] ou não, estamos a absorver tudo aquilo que o mister quer, a tentar fazer as coisas da melhor maneira. Queremos chegar bem ao início da época", começou por dizer."Estamos a preparar a pré-época. O mais importante agora é o jogo com a Real Sociedad e depois é preparar a 1.ª jornada do campeonato"."Tentei abstrair-me disso e focar-me só no jogo. Correu bem. Sinto que entrei e nem sequer me lembrei da lesão"."Muito bem. É um reforço. Esperamos que se adapte da melhor maneira, precisamos de jogadores e ele é mais um para ajudar neste plantel"."Senti esse carinho. Aliás, senti-o muitas vezes e agradeço isso. Espero os que os adeptos estejam em máxima força para nos ajudarem este ano"."Cabe um pouco ao mister fazer e decidir, optar por aquilo que quer para cada jogo. A nós, cabe-nos fazer o que o mister quer da melhor maneira. Ainda é um pouco cedo para falar disso, ainda é muito inicial esta nuance nova"."Eu estou preparado para ajudar a minha equipa e ser mais uma opção para ajudar. A saída de Ugarte? É um grande jogador e era uma grande valia para o Sporting. Fez um grande ano e acho que foi uma merecida recompensa por tudo o que passou aqui. Desejo-lhe toda a sorte do mundo. Agora já não o temos e vamos à luta com o resto dos jogadores"."Estão a adaptar-se muito bem, este estágio é também para os ajudar. Temos um grupo bastante 'fácil'. Também já passei por isso. Acho que é fácil para eles"."Foi o mister a dar-me motivação depois de um ano difícil que passei. Sou mais um para ajudar. Deu-me confiança e ânimo para encarar esta nova época"."Está a adaptar-se bem, demora o seu tempo. É um novo idioma, um novo país... Acho que tem tudo para correr bem".