Daniel Bragança faz treino condicionado no Sporting

O Sporting começou a preparar o jogo com o Famalicão, agendado para domingo às 20h30, e a novidade passa por Daniel Bragança que realizou treino condicionado. O médio, recorde-se, saiu ao intervalo do jogo com o Vizela após um choque fortuito com Nuno Moreira e, devido a queixas nas costelas, falhou o encontro com o Casa Pia (2-1), na passada sexta-feira. À partida, o criativo deve ser reintegrado no treino de terça-feira, e poderá assim entrar nas contas de Rúben Amorim para o duelo com os famalicenses.Fora das contas da equipa técnica continua St. Juste a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e, à partida, será a única baixa para o próximo desafio. Os leões voltam ao trabalho na terça-feira, na Academia, em mais uma sessão à porta fechada.