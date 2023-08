Daniel Bragança quase a voltar

Depois de ter falhado o jogo com o Casa Pia, devido a lesão nas costelas, Daniel Bragança voltou ontem a treinar condicionado, no regresso dos leões ao trabalho após a vitória (2-1) sobre o Casa Pia. O problema físico do médio, de 24 anos, que saiu ao intervalo do encontro com o Vizela, não inspira cuidados de maior, pelo que deve recuperar para ser opção para a receção ao Famalicão, no dia 27. Além de Daniel Bragança, St. Juste continua entregue ao departamento médico.

Como é hábito após um jogo, os mais utilizados com o Casa Pia fizeram apenas recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens do técnico, que concedeu um dia e meio de folga aos jogadores. O plantel volta ao trabalho amanhã.