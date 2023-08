Daniel Bragança reintegrado sem limitações na preparação do Sporting

Daniel Bragança já participou sem quaisquer limitações no treino que o Sporting realizou esta manhã na Academia,. O médio de 24 anos pode, assim, ser opção para a receção ao Famalicão, no domingo, referente à 3ª jornada do campeonato.Com o criativo à disposição de Rúben Amorim, St. Juste é por esta altura o único jogador entregue ao departamento médico dos leões. Quem também esteve ausente, mas por questões de mercado, foi Jovane -para fazer exames médicos com vista à mudança por empréstimo para a Salernitana.A propósito da sessão, sublinhe-se, ainda, que Rúben Amorim chamou aos trabalhos Diogo Cabral e André Gonçalves, dois extremos da equipa B. Esta quinta-feira há novo apronto em Alcochete, às 10 horas, à porta fechada.