De "favoritos no grupo" a "uma equipa top": As reações dos adversários do Sporting

Poucas horas após o sorteio que definiu a fase de grupos da Liga Europa, vários representantes dos clubes participantes reagiram ao desfecho, com os adversários do Sporting no grupo D a destacarem o historial dos leões na prova.Desde logo, o diretor-desportivo do Sturm Graz, Andreas Schicker, apontou ao estatuto do Sporting na liga portuguesa. "Estamos muito entusiasmados com estes jogos num grupo muito atrativo. Com a Atalanta, uma equipa top em Itália à nossa espera, com quem temos uma boa conexão, devido à venda recorde do Hojlund, que também se tornou numa transferência recorde da Atalanta. O Sporting é uma equipa de topo em Portugal, que disputa o campeonato e costuma estar presente na Liga dos Campeões. E também o Raków, que apresenta muita qualidade. O grupo é extremamente atrativo em termos de desporto, oferece grandes deslocações para os adeptos e estamos entusiasmados com esta fase de grupos", apontou o dirigente do emblema austríaco.Por sua vez, o treinador do Raków, Dawid Szwarga, que deixou igualmente elogios ao emblema de Alvalade. "Estamos inseridos num grande grupo e com grandes desafios pela frente. Atalanta e Sporting têm de ser considerados os favoritos deste grupo, mas isso não muda o facto de que tudo faremos para competir com estas equipas ou vencer os jogos", sublinhou o técnico de 32 anos que conduziu o clube polaco ao histórico título.Igualmente, nas redes sociais, a formação polaca deu as boas-vindas de forma bem humorada ao Sporting e restantes adversários. "Bom dia, Sporting! Será muito entusiasmante jogar contra uma das equipas mais bem sucedidas de Portugal", surgiu na conta do Twitter.