De tronco nu na garagem: o momento em que Gyökeres ofereceu a 'sweat' a um pequeno fã

O vídeo começou a circular na noite desta quinta-feira nas redes sociais afetas ao Sporting e mostra Viktor Gyökeres, avançado dos leões, a dar a sua 'sweat' a um pequeno adepto depois de um jogo.O momento aconteceu nas garagens do José Alvalade e perante o esforço do petiz, que contornou o carro do goleador verde e branco, este não teve pejo em... ficar de tronco nu só para oferecer uma lembrança a mais um fã.