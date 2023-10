Depois da melhor casa da época Sporting promove jogo dos núcleos em dia de AG

O Sporting-Atalanta confirmou na quinta-feira, com 42.301 espectadores, a melhor casa da época no José Alvalade, mas o leão... quer mais! Já com o foco no domingo, dia em que o líder do campeonato recebe o Arouca, na jornada 8, os verdes e brancos promoveram o jogo dos seus núcleos, esperando assim uma verdadeira romaria até Lisboa.Os bilhetes estão à venda, custam entre 10 e 40 euros e os responsáveis do clube esperam outra vez um recinto esgotado e com números muito perto daqueles que atingiram no embate da Liga Europa.Recorde-se que no dia do encontro diante da formação arouquense também haverá assembleia geral, com sede no pavilhão João Rocha. As portas abrem às 9h00 e os sócios com as quotas em dia podem votar até às 20 horas. O apito inicial, ali ao lado, está marcado para meia-hora depois.