Dezena de internacionais em ação

O Sporting dispensou 12 dos seus internacionais às respetivas seleções e, deste lote, só Morten Hjulmand (Dinamarca) e Geny Catamo (Moçambique) já cumpriram os respetivos compromissos, sendo esperados já amanhã, em Alcochete, para poderem começar a preparar o jogo com o Moreirense, no domingo.

O programa ‘leões nas seleções’ prossegue hoje, no Algarve, com Portugal a receber o Luxemburgo. Gonçalo Inácio é o único jogador às ordens de Roberto Martínez, ficando automaticamente livre ao final da noite para poder reforçar os trabalhos dos verdes e brancos, que após dupla folga voltam amanhã a Alcochete, à sua academia.

Também amanhã entram em ação os sub-21 (frente à Bielorrúsia) e os sub-19 (sub-18 do México), dois jogos que poderão permitir que Eduardo Quaresma, Dário Essugo, João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro somem minutos; noutras seleções, Viktor Gyökeres deverá ser titular com a Áustria e Diomande poderá somar a segunda internacionalização pela Costa do Marfim; já de madrugada, Franco Israel estará no Equador-Uruguai, tudo indica, como suplente. O japonês Morita também vai disputar o seu segundo particular com a Turquia.