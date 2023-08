Di Cardoso apresentado pelo Sporting: «Gosto de Edwards, mas Pote é mais parecido comigo»

Diogo Cardoso, mais conhecido, por Di Cardoso, já foi apresentado como reforço do Sporting. O médio ofensivo/extremo de 18 anos chega proveniente da Académica e vai começar nos sub-23 dos leões."É um sentimento muito bom assinar por um grande clube como é o Sporting. Sinto-me muito feliz, estou aqui para aprender e também ajudar os meus companheiros", começou por referir o jovem jogador à Sporting TV."A minha expetativa é entrar em qualquer jogo para ganhar e se puder ajudar com golos, que é o que gosto de fazer e já fazia no ano passado, vou ajudar. Fui muito bem recebido. Aceitaram-me logo como novo jogador na família e está a correr tudo bem", acrescentou o médio, que atuou pela equipa principal da Académica na Liga 3. "Foi uma grande experiência, é um campeonato muito competitivo", destaca.Di Cardoso elegeu ainda a "irreverência e o golo" com as suas melhores caraterísticas e elogiou os futuros companheiros de equipa. "É muito importante os meus jogadores serem todos bons jogadores, o que me vai ajudar a conseguir fazer um bom trabalho dentro do campo", afirmou, revelando ainda quais as suas referências no plantel às ordens de Rúben Amorim."Gosto de ver jogar o Edwards, mas quem é mais parecido comigo, e também gosto muito de ver, é o Pote", concluiu.