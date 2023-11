Dinamarca troca os planos a Rúben Amorim: afinal, Hjulmand foi convocado

Hjulmand foi, afinal, convocado para a seleção da Dinamarca tendo em vista dois embates de qualificação para o Europeu'2024, diante da Eslovénia (sexta-feira) e Irlanda do Norte (dia 20).Apesar de o médio do Sporting não ter sido incluído na lista inicial de 22 jogadores, divulgada na terça-feira, o selecionador dos nórdicos, Kasper Hjulmand, optou por chamar mais três elementos: além do leão, também Mohamed Daramy e Matt O'Riley foram acrescentados aos eleitos. Já o benfiquista Bah continua de fora, por lesão.A notícia é, claro, positiva na perspectiva de Hjulmand, mas acaba por trocar os planos a... Rúben Amorim, que na quarta-feira, na antevisão ao duelo do Raków, admitira que seria bom que o seu jogador permanecesse em Lisboa durante a paragem das seleções. "Sei que pode ficar de fora da seleção e vejo isso com bons olhos, porque fica a treinar e é importante não perder ritmo", sublinhara o técnico.