Diogo Orvalho lembra AG destitutiva: «Como há 5 e 100 anos, o Sporting foi, é e será sempre dos sócios»

Cumprem-se esta sexta-feira precisamente 5 anos desde que teve lugar a Assembleia Geral destitutiva no Sporting que resultou na saída de Bruno de Carvalho do cargo de presidente dos verdes e brancos. Na altura, ainda com uma Comissão de Gestão ao leme do emblema de Alvalade, Diogo Orvalho pertencia ao referido órgão, sendo então membro da Mesa da Assembleia Geral que passou largas horas no evento que resultou em BdC destituído com 71% dos votos.Agora, passados cinco anos desde a situação, o antigo membro da MAG leonina recordou o acontecimento, lembrando o que foi, na sua opinião, um momento chave na história do Sporting. "Foram largos, intensos e duríssimos meses para conseguirmos chegar a este dia, a este momento. Estávamos todos prestes a saber qual o destino do nosso clube, do enorme Sporting Clube de Portugal. Se o conseguíamos resgatar ou se o perderíamos durante uns bons anos (acho que a maior parte das pessoas nunca chegou a compreender na plenitude o que estava realmente em causa e a ser cozinhado). Jaime Marta Soares, goste-se ou não do estilo, foi ele que segurou as pontas e, sem nada a ganhar, mostrou uma rara e incondicional lealdade ao Sporting. Infelizmente nunca houve, da parte de quem devia haver, a mesma coragem para reconhecer isto publicamente", explicou o antigo dirigente, antes de completar o reconhecimento ao ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral dos verdes e brancos."Não mantemos contacto corrente, mas faço questão de lhe ligar todos os anos neste dia para o saudar, lhe agradecer e recordar que estou aqui para o que precisar. Hoje, tal como há 5 e 100 anos, o Sporting foi, é e será sempre dos sócios. E cá estaremos sempre para que assim continue", concluiu Diogo Orvalho, numa mensagem publicada nas redes sociais.