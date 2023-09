Diogo Pinto chamado ao treino da equipa principal do Sporting

O Sporting continua a preparar o jogo com o Moreirense agendado para domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade, ainda à espera de alguns dos seus internacionais que continuam a regressar das respetivas seleções. Rúben Amorim só na sexta-feira terá todo o plantel à disposição para poder começar a preparar uma partida onde só St. Juste deverá continuar fora do leque de opções, devido a uma lesão no joelho esquerdo.Após ter chamado oito jovens no treino de quarta-feira, o técnico leonino só já contou com o contributo de guardião Diogo Pinto que trabalhou sob as ordens de Vital e Tiago. Sexta-feira, às 10h00, os leões realizam novo treino em Alcochete.