Diogo Travassos e o regresso após lesão: «Consegui evoluir muito em termos mentais»

Após um final de época complicado em 2022/23, devido a uma grave lesão contraída na zona do menisco do joelho direito, Diogo Travassos está de volta à ação pelo Sporting, preparando a nova temporada na equipa B e, no lançamento do que aí vem, não esqueceu as dificuldades por que passou.Em entrevista ao Canal 11, o lateral direito de 19 anos abordou o difícil período de recuperação da lesão que levou mesmo a que fosse operado ao problema em questão, admitindo que diz ter regressado mais forte, nomeadamente a nível psicológico. "É sempre difícil lesionar-se. Sobretudo parar de fazer o que mais gosta. Devemos olhar para esse espaço de tempo para melhorar aquilo em que não temos tanto tempo para evoluir durante a época. Consegui evoluir muito em termos mentais. Porque é uma situação muito complicada. Consegui recuperar e está tudo bem", sublinhou.De resto, Travassos, que já foi chamado aos trabalhos às ordens de Amorim, inclusive fazendo parte do estágio de pré-época em 2022/23, garante que espera voltar ao mais alto patamar nos leões. "Na Liga 3 o objetivo é evoluir, daí termos uma equipa nova. A Liga 3 é uma liga competitiva, alguns jogadores têm experiência de 1ª Liga, e dá-nos ferramentas para facilitar a entrada no futebol prosissional. Cada vez vemos mais jogadores da formação do Sporting a chegar à equipa A. Conseguimos ver bastantes jovens apresentados no último jogo. É um sonho e faz-nos trabalhar diariamente para chegarmos lá onde queremos", concluiu.