Diomande celebrou vitória do Sporting e até Fabrizio Romano quis comentar

O Sporting venceu esta segunda-feira o Boavistae isolou-se na frente do campeonato. No final do encontro, os jogadores reagiram à vitória através das redes sociais.Adán mostrou-se satisfeito com a conquista dos 3 pontos, legendando uma fotografia com emojis.Já o defesa-central Diomande destacou a exibição dos leões: "Bom jogo, rapazes. Vamos por mais". Fabrizio Romano, italiano especializado no mercado de transferências, comentou a publicação: "A rocha". O mesmo aconteceu com o colega St. Juste, que reagiu com um emoji de um diamante.











O capitão Coates agradeceu o apoio dos adeptos no Bessa: "Jogo a jogo. Obrigado pelo apoio".





Edwards destacou o triunfo dos leões: "Mais uma vitória". Diomande e Morita reagiram com emojis à publicação do inglês.





St. Juste, tal como Edwards, também valorizou mais uma vitória do Sporting: "Boa vitória".





