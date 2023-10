Diomande distinguido pela Liga: «Vou continuar a trabalhar para ganhar este prémio muitas mais vezes»

Diomande reagiu com natural satisfação à distinção atribuída pela Liga como melhor defesa do mês de setembro. O central, de 19 anos, deixou agradecimentos e... prometeu fazer muito mais!"Estou muito feliz. É algo me motiva para o próximo mês. Quero também agradecer aos treinadores e aos jogadores que votaram em mim. Vou continuar a trabalhar para ganhar este prémio muitas mais vezes", sublinhou o costa-marfinense, em declarações aos meios da Liga.No período em avaliação, Diomande foi por quatro vezes titular. Assinou um golo, na vitória diante do Moreirense (3-0), e fez ainda uma assistência, no empate contra o Sp. Braga (1-1).