Diomande e Gyökeres integrados no treino do Sporting rumo à 'Operação Moreirense'

O Sporting prosseguiu esta sexta-feira a preparação do encontro da 5.ª jornada da Liga, contra o Moreirense, marcado para domingo, às 20h30, no José Alvalade. No apronto matutino, destaque para a integração do central Diomande e do avançado Gyökeres, que representaram as seleções da Costa do Marfim e da Suécia na pausa FIFA, respetivamente, sendo também os últimos de 12 internacionaos a 'aterrar' na Academia.St. Juste, a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, continua no boletim clínico, pese os leões não o divulgarem na nota oficial publicada no seu site.Rúben Amorim fala amanhã aos jornalistas, no Auditório Artur Agostinho, no estádio dos leões, seguinto depois a comitiva para estágio, em Alcochete. Ali, mas antes, haverá nova sessão de trabalho, às 10h00.