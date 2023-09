Diomande: «É um sonho. Muito mudou desde janeiro»

Pela segunda vez consecutiva, Ousmane Diomande não vai para casa sem fazer o gosto ao pé. Depois de ter marcado na vitória (3-0) frente ao Moreirense, o central voltou a dar ontem com as redes e anotou um golo que viria a ser decisivo. Apesar de admitir que está “a viver um sonho”, o costa-marfinense, de 19 anos, desvalorizou a influência que teve no marcador.

“A vitória era o mais importante. Todos podem marcar. Trabalhamos muito, treinamos. Os avançados podem marcar, os defesas também”, analisou, à Sporting TV, antes de revelar, entre sorrisos: “É um sonho. Muito mudou desde janeiro. Aconteceu tudo rápido e preciso de continuar a trabalhar.”

Antes de entrar, a bola de Diomande ainda bateu no companheiro Coates. Para o capitão, o que importava era a vitória, independentemente do desenrolar do jogo. “Ganhar é ganhar, seja com reviravolta ou não. Animicamente foi importante reagirmos da melhor maneira. Mas o objetivo era claro”, atirou o internacional uruguaio, à Sport TV. Mesmo que reconheça que “o campeonato é o principal objetivo”, Coates garante que a equipa “vai lutar por tudo”, sem entrar em euforias. “Os adeptos acreditam que é possível chegar à final? Para eles é sempre possível. Nós temos mais calma”, terminou o jogador, de 32 anos.