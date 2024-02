Diomande está de volta: «Quero agradecer pelas boas-vindas calorosas»

No jogo que marcou o seu regresso à titularidade quase dois meses depois – o último jogo pelo leão havia sido a 30 de dezembro contra o Portimonense, antes de rumar à CAN –, Diomande foi homenageado pelo Sporting devido à conquista da Taça das Nações Africanas ao serviço da Costa do Marfim. Antes do início do jogo, o presidente Frederico Varandas entregou-lhe um quadro comemorativo, com as cores dos leões e da seleção, com Alvalade a ovacioná-lo. O central, de 20 anos, ergueu a obra no ar, em jeito de agradecimento.

No final, Diomande mostrou-se grato pelo apoio dos sportinguistas e falou sobre a sensação de estar de volta ao reino do leão. "Sinto-me muito, muito feliz e quero agradecer aos adeptos do Sporting e a toda a gente pelas boas-vindas calorosas. Estou muito feliz por voltar um mês depois", começou por referir em declarações aos microfones da Sporting TV. "A única coisa que consigo dizer é obrigado. Significa muito para mim e estou muito feliz. Só posso agradecer a todos os adeptos por nos apoiarem sempre, onde quer que vamos, e por tudo o que eles fazem por nós. Dão-nos muita força", reconheceu o defesa.

Apesar de ainda não ter o ritmo que deseja, uma vez que não foi utilizado nos últimos quatro encontros da Costa do Marfim na CAN, deixou claro que está a melhorar fisicamente. "Primeiro de tudo, sinto-me feliz, que é o mais importante. Fisicamente, estou a voltar com o jogo de hoje e sinto-me preparado para jogar outra vez, outra vez e outra vez!", sublinhou, apontando já o foco para o Rio Ave, no domingo: "Para nós o que importa é encarar um jogo de cada vez. O campeonato é bastante importante, por isso, pensamos no Rio Ave primeiro. Treinamos para estar preparados para esse jogo", salientou.