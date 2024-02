Diomande integrado no treino do Sporting em Alvalade

No rescaldo da vitória contra o Young Boys (3-1), o Sporting voltou esta sexta-feira ao trabalho, com um treino em Alvalade durante a tarde, com destaque para a presença de Diomande,O central, de 20 anos, foi integrado na sessão depois de ter estado praticamente um mês e meio ausente, em representação da Costa do Marfim, na CAN, com quem se sagrou campeão africano.Por outro lado, os jogadores mais utilizados na partida da Suíça fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim.A equipa volta a treinar sábado de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo.