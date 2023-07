Diomande mostra-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um dia de folga em solo algarvio, o plantel do Sporting volta hoje ao trabalho, pelas 10 horas. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social e uma das novidades, relativamente ao último treino aberto, deverá ser Ousmane Diomande, que tem estado limitado por um síndrome febril. Recuperado, segundo informações do clube de Alvalade, o central já se exercitou normalmente no relvado nas duas sessões que antecederam a jornada de descanso.

Para o regresso ao complexo desportivo do Cascade Wellness Resort, em Lagos, Rúben Amorim terá quase todo o grupo à disposição, exceto St. Juste. O holandês tem estado remetido a tratamento e trabalho de ginásio, devido a lesão no joelho esquerdo. Já Eduardo Quaresma sofreu um traumatismo na perna esquerda, frente ao Genk, mas deve treinar integrado.