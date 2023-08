Diomande: olheiros ingleses atentos em Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diomande volta este sábado a Inglaterra ( jogo com o Everton às 15 horas ), país onde soma interessados e ... de boa memória, dado que rubricou uma boa exibição em Londres, diante do Arsenal e nos ‘oitavos’ da Liga Europa, no passado dia 16 de março. Desde logo, os próprios gunners têm-no bem referenciado ainda antes de o central ter rumado a Alvalade, e devem hoje observá-lo, à imagem de outros emblemas ingleses.Como Record deu conta em junho, os gunners voltaram a rondar o jovem defesa, mas sem sucesso. Blindado por 80 milhões de euros, está na lista de ativos que são inegociáveis.