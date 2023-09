E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais uma dor de cabeça para Rúben Amorim. Ousmane Diomande saiu lesionado nos descontos do Sporting-Rio Ave e aumenta o lote de indisponíveis na defesa, onde estava já St. Juste. O central costa-marfinense ficou agarrado à zona posterior da coxa direita depois de um lance dividido e, apesar de ter deixado o campo pelo próprio pé, fê-lo com algumas dificuldades.Luís Neto entrou para o lugar do jovem defesa.