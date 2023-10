Diomande sem parar

Entre o lote de 10 internacionais do Sporting envolvidos nesta data FIFA, Diomande é um dos que vai regressar à Academia mais ‘carregado’. O central, de 19 anos, voltou a ser titular pela Costa do Marfim e uma vez mais completou os 90 minutos, desta feita no empate diante da África do Sul (1-1). No passado sábado, já havia sido totalista no particular com Marrocos (1-1).

Apesar de ser um dos jogadores mais utilizados por Amorim, curiosamente Diomande terá a hipótese de descansar... já em Alvalade, pois está suspenso para o jogo com o Olivais e Moscavide, após ser expulso com o Arouca.

Dupla a caminho

Ao contrário de Diomande, Hjulmand foi suplente não utilizado no São Marino-Dinamarca, ontem. Já Franco Israel aguardava o Uruguai-Brasil, esta madrugada.