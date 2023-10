Diomande vai à seleção da Costa do Marfim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central Diomande ficou ontem a saber que está entre os 25 eleitos do selecionador da Costa do Marfim, Jean-Louis Gasset, para o duplo-particular que a seleção africana disputará contra Marrocos (dia 14) e África do Sul (dia 16), ambos na condição de visitada. Hjulmand, Morita e Gyökeres também vão à segunda janela FIFA.