Do Alvarinho Soalheiro 2022 ao tartar de salmão escocês: direções de Sporting e Young Boys sentaram-se à mesa

As direções do Young Boys e do Sporting almoçaram juntas esta quinta-feira, horas antes do jogo entre as duas equipas para o playoff da Liga Europa (17H45), restaurante Büner, em Berna, do português Júlio da Silva, natural de Amarante. Hanspeter Kienberger e Frederico Varandas sentaram-se lado a lado e trocaram também presentes.No menu constava tartar de salmão escocês com croutons de pasta de azeitona, filé Chateaubriand ao molho Béarnaise com guarnição de legumes e batata gratinada e uma sinfonia de sobremesas da casa. Alvarinho Soalheiro 2022 (branco) e Plansel Grande Escolha 2019 (tinto) foram os vinhos da carta.