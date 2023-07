Do Benfica "justo campeão" ao parcial de 13-3 com o Sp. Braga: Varandas analisa campeonato

Frederico Varandas admitiu que o 4.º lugar do Sporting na Liga Bwin esteve longe de corresponder às expectativas mas sublinhou que esta temporada negativa não levará o clube a repensar tudo."É uma época que do ponto de vista desportivo não correu bem. Tínhamos a expectativa de terminarmos a época nos dois primeiros lugares, o que fizemos nas duas épocas anteriores, bem conseguidas. Este ano não conseguimos, não correu bem. É um facto. Para muitos seria uma oportunidade de olharmos para o 4.º lugar e fazer revoluções para inglês ver, os resultados são sempre muito importantes… No Sporting não gerirmos e decidimos apenas pelos resultados. Foi muito aquém do que esperávamos, temos de fazer uma análise interna, e fizemo-la, séria… É extremamente importante acreditar nas pessoas que estão na estrutura e, segundo, acreditar no processo de trabalho. E nestas duas variáveis não consigo dizer que algo mudou nas últimas três épocas, nada", disse o presidente leonino numa entrevista à Sporting TV, resumindo: "Temos de ser mais eficazes.""Contra o Benfica, campeão nacional, um justo campeão, a equipa mais competente durante o ano, em dois jogos desperdiçámos duas vitórias, uma delas a segundos do fim, com um erro de arbitragem. Mas não é por aí. Olhamos o Benfica olhos nos olhos, estivemos por duas vezes a ganhar, mas não perdemos esse jogo. Ficámos atrás de um Sp. Braga que foi extremamente regular, mas em três jogos com eles temos um parcial de 13-3 e nos últimos dois jogos duas vitórias por 5-0. Fomos uma equipa que não conseguiu materializar a sua boa qualidade de jogo…", concluiu.