Do ídolo Robben, ao humor de Quaresma e o golo mais especial: as confidências de Nuno Santos

Aproveitando um período de descanso na parte da tarde deste domingo, após o treino matinal, para responder a perguntas colocados pelos adeptos do Sporting no Twitter, Nuno Santos mostrou um pouco mais do seu 'lado B', sem esquecer, claro, o percurso que tem vindo a traçar ao serviço do clube de Alvalade.Numa iniciativa que teve centenas de questões colocados pelo universo leonino, o esquerdino de 28 anos não conseguiu responder a toda gente, mas acabou por revelar alguns segredos e não esqueceu de comentar como a equipa está a experienciar esta pré-temporada. Desde logo, olhando à nova temporada, Nuno Santos prometeu entrar com o pé direito. "Ainda estamos no início, está a ser uma pré-época boa, exigente, como tem de ser... Temos um grupo com muita qualidade, com muitos jovens que têm mostrado o seu valor. Queremos entrar bem logo no primeiro jogo, começar a ganhar é muito importante", deixou claro o ala, que chegou a Alvalade no verão de 2020, proveniente do Rio Ave. "Foi o melhor passo que podia ter dado na minha carreira!", sublinhou.Além disso, o ala esquerdo apontou Eduardo Quaresma, regressado ao plantel, como o elemento mais engraçado no balneário dos verdes e brancos, além de defender que Jovane é o que apresenta pior gosto musical, isto sem deixar de assumir que tem algumas superstições antes de começar cada jogo. "Tenho alguns. Por exemplo, coloco primeiro as meias do pé direito, só depois as meias do pé esquerdo. E com as chuteiras igual, calço primeiro o pé direito. Tenho esse ritual porque entro em campo sempre com o pé direito", desvendou.De forma também incontornável, Nuno Santos foi igualmente desafiado a comentar os golos 'candidatos a Prémio Puskás' que apontou na última época, só que, curiosamente, o próprio jogador revela que marcou outro mais especial na sua carreira de leão ao peito. E tal sucedeu até numa derrota, já num 'jogo a feijões', quando o Sporting visitou o Ajax, na última jornada da fase de grupos da Champions em 2022/23, e com o apuramento para os 'oitavos' no bolso. "odos os golos são especiais mas não esqueço o meu primeiro golo na Champions com a camisola do Sporting CP contra o Ajax, num jogo em Amesterdão. Foi o golo mais especial para mim", assegurou, lembrando então o golo do empate (1-1) num jogo que terminou com derrota (2-4) dos leões.O golo de letra apontado contra o Boavista em Alvalade continua na retina dos adeptos, que desafiaram o jogador a explicar a razão de utilizar tantas vezes apenas o seu pé dominante, neste caso o esquerdo. Ora, Nuno Santos assumiu a curiosidade de que é um grande fã de Arjen Robbben, ex-extremo que fazia do seu pé esquerdo - e os movimentos de fora para dentro - a sua principal arma."Desde pequeno que jogo com a camisola 11. Quando era miúdo gostava muito do Robben, que jogava na minha posição e utilizava muitas vezes esse número. É algo que me acompanha desde criança", aponta o experiente jogador, antes de promete que tentará anotar um golo de pé direito durante a época 2023/24. "Acima de tudo, quero continuar a ajudar a equipa esta época, com golos e assistências. Vou tentar um golo com o pé direito, muitas vezes metem-se comigo em jeito de brincadeira, mas prometo que vou tentar."Ao serviço do Sporting, Nuno Santos ajudou a quebrar o jejum de 19 anos no campeonato, um "título especial", garante o futebolista que não se coíbe de transmistir conselhos e a sua experiência aos jogadores mais novos na Academia e no plantel principal. "Tento sempre dar conselhos aos mais novos. O grupo ajuda os mais novos da melhor forma possível, para que eles sintam o clube e saibam o que é jogar numa equipa com a grandeza do Sporting. Temos de trabalhar sempre no máximo para estar neste nível. Há muitos jogadores da formação com muita qualidade", conclui.