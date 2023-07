Duas renovações nas prioridades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Logo a abrir, há trabalho a fazer dentro... e fora do campo. Como o nosso jornal adiantou a 10 de junho, as renovações de contrato de Nuno Santos e Gonçalo Inácio estão a partir de hoje entre as prioridades da SAD. Já o novo contrato de Neto, válido por um ano, até 2024, será oficializado nas próximas horas.