Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dupla com Gyökeres para repetir? «Paulinho será o grande reforço do Sporting esta época» Micael Sequeira, que conhece o camisola 20 dos tempos no Sp. Braga, aponta melhoria exibicional e que o português será "dos melhores marcadores"





• Foto: Paulo Calado