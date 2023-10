É um '6' ou '8'? Morita assume preferência: «Quero ter a capacidade de atacar com liberdade»

Morita não foi opção na goleada ao Canadá, por 4-1, particular disputado na passada sexta-feira, mas vai regressar às opções de Hajime Moriyasu no embate com a Tunísia, terça-feira. Essa é, desde já, uma certeza, mas pairam dúvidas sobre a forma como os nipónicos vão apresentar-se taticamente em campo, o que deixa o médio do Sporting... em reflexão.De acordo com a imprensa daquele país, o Japão pode perfilar-se num 4x2x3x1, com dois médios, à imagem do que o jogador de 28 anos está habituado em Alvalade, mas também está em cima da mesa a colocação de um 4x1x4x1, com Morita a poder ocupar a posição '6', ou seja médio-defensivo declarado. Instado a escolher entre ambas as formações, a preferência do leão estava... na ponta da língua. "Recentemente não tenho jogado como médio-defensivo. Aliás, acho difícil cumprir essa função. O que se quer de um 'pivot'? O tipo que atua como uma parede para dar profundidade à defesa ou o tipo que participa na construção?", questionou, em declarações reproduzidas pelo portal 'Gekisaka'.Implicitamente, Morita reconhece que sente-se mais confortável a jogar com um companheiro ao seu lado - em Alvalade, tem feito frequentemente par com Hjulmand. "Estou sempre a pensar com quem vou fazer dupla", apontou. No próximo jogo da sua seleção, caso Moriyasu opte por esta estratégia, Atsuki Ito ou Hayao Kawabe devem fazer companhia ao jogador dos leões. "Ambos preferem atacar. Acho que seria melhor para a equipa se eu tivesse o controlo da bola - essa é também a minha caraterística. Quero ter a capacidade de atacar com liberdade", atirou.