Edwards reage ao dérbi... em bom português: «Tivemos azar, vamos continuar!»

Foi em bom português que o inglês Edwards reagiu à derrota do Sporting no dérbi contra o Benfica, por 2-1, garantindo que o leão se levantará e que só não saiu da Luz com outro resultado por manifesta infelicidade."Tivemos azar, vamos continuar!", escreveu no Instagram o futebolista que assistiu Gyökeres para o golo dos leões, apontado em cima do intervalo.