Edwards satisfeito com a exibição: «Foi bom ter marcado o primeiro golo da época»

Marcus Edwards foi eleito o homem do jogo no Sporting-Rio Ave (2-0) e, no final, destacou a boa sequência dos leões, que seguem na liderança, em igualdade pontual com o FC Porto."Foi uma vitória importante e serve para mantermos esta sequência. Também foi bom ter marcado o primeiro golo da época", afirmou o inglês, à Sport TV, onde ainda destacou ter sido importante para a equipa "não ter sofrido golos".