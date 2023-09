A polémica do tempo de desconto, a gestão do plantel e o Viktor que tem estar "fresquinho": tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Moreirense, encontro da 5.ª jornada da Liga Betclic agendado para amanhã, em Alvalade, às 20H30."A preparação foi igual, depois vamos adaptando os treinos consoante o tempo entre os jogos. Foram duas semanas boas, alguns jogadores saíram e outros deviam ter ficado, como o Morten [Hjulmand], mas ficaram outros. Tivemos um jogo de treino, trabalhámos algumas rotinas, o Iván [Fresneda] ficou, isso foi importante para se adaptar à equipa. Aproveitámos ao maximo, estamos e entrar num ciclo bom, de jogos a meio da semana, porque também preciso de jogos para pôr toda a gente a jogar. Este é o ano em que me é mais difícil fazer um onze.""É uma eqiupa que subiu, bem trabalhada, com rotina de vitórias da 2.ª Liga. Houve jogos em que tiveram mais posse, outros com menos. Mas são muito organizados e muito rotativos. Têm um avançado que é um dos melhores em Portugal a jogar de cabeça... Levamos isto como se fosse uma final. Esperamos um jogo de grande dificuldade, basta ver as dificuldades que as equipas grandes (onde incluo o Sp. Braga) tiveram com o Moreirense. É uma equpa que joga bem, não tem a pressão de vencer estes jogos, mas que quer ganhar. Prevejo um jogo difícil."Vêm com ritmo, tiveram tempo de descanso, fizeram dois treinos com a equipa e estão aptos para amanhã."Tem vindo a fazer muitos golos, é forte em bola parada e depois, com batedores como os que tem na Seleção - e no Sporting também-, tudo se torna mais fácil.""Não faço ideia, se soubesse já tinha feito há mais tempo. Os jogadores têm fases boas e más, fico contente por ele, mas o mais importante é a equipa. O trabalho que tem feito é algo que sempre fez, vejo isso com normalidade, é um avançado que faz golos. Sempre o defendi mesmo quando não fazia golos. Em relação ao empenho é igual ao passado, tem é mais golos e é isso que dá importância ao jogo de um avançado.""Para os treinadores o jogo seguinte é sempre o mais difícil. O nosso estádio vai estar cheio. Não temos qualquer tipo de ilusão, para nós também é um jogo muito difícil, por iniciarmos uma sequência com pouco tempo para treinar e em que a melhor preparação é ganhar o jogo antes. Essas declarações não baixam a nossa guarda. Queremos apenas vencer o jogo.""Está tudo apto, com exceção do St. Juste.""Não vou dizer o 11 nem abrir o jogo sobre isso, porque é cada vez mais diícil fazer o 11. Mas na minha cabeça é sempre a mesma ideia, escolho os jogadores que estão mais preparados para o jogo, olhando para o que fizeram no passado, mas não só. Há que olhar também para as características do jogo e dos jogadores. Quem tem vantagem neste jogo é quem trabalhou bem, mas tenho de ver principalmente que tipo de jogadores tem o Moreirense e que tipo de jogo que queremos fazer contra esta equipa. Não podemos dizer aos jogadores 'foram para a seleção estão em desvantagem'. A ideia é vencer e jogar bem.""Como todas as equipas vão fazer. O jogo seguinte é sempre o mais importante. Vamos jogar este, com o Moreirense, e ver quantos dias temos para preparar o próximo. Ver quem está cansado, quem está em condições. Vai ser uma escolha normal, mas teremos de fazer alguma rotatividade. Nass equipas que querem ganhar todos os títulos é importante contar com toda a gente. Vai haver rotatividade nestes jogos, não só porque é preciso descanso mas também porque a equipa do Sporting tem jogadores para isso.""Têm algumas parecenças, são os 2 espanhóis [sorriso]. Têm os dois muito andamento, o Ivan é muito maduro para um miúdo de 18 anos. No balneário são duas pessoas diferentes, a capacidade do 1x1 do Porro o Ivan não tem; o Porroo melhorou muito cá nesse aspecto. O Fresneda é melhor defensivamente do que o Porro, é mais robusto fisicamente, em termos de aguentar jogos seguidos, mas ainda temos de ver. Com o Porro tínhamos de fazer uma gestão, mas tinha tido uma lesão. Mas são jogadores diferentes".