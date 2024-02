As ambições na Liga Europa, a Allianz Cup como aviso e um mês de fevereiro "muito importante": tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Young Boys, marcado para quinta-feira, às 20 horas, no Estádio José Alvalade."Espero vencer amanhã. Temos que ganhar títulos para sermos treinadores desse nível, esse é o objetivo. Neste momento vamos estar no 2.º lugar e depois logo vemos o próximo passo. Espero um jogo muito difícil. Não apostamos nas transições nem no ataque organizado, aproveitamos o que o adversário nos dá. Olhando para o Young Boys, se eles pressionaram o Manchester City, vão pressionar o Sporting. Têm de marcar golos, assim como nós. Marcando um golo, ajuda muito no desenrolar do jogo. Acho que vão mudar algumas peças, Elia poderá jogar de início, Monteiro também. Isso muda a forma de atacar do adversário. Teremos também de fazer alguma rotação. É um jogo perigoso, não há vantagem dos golos fora. Está em aberto, mas estamos em vantagem pelo que mostrámos na Suíça, por jogarmos com os nossos adeptos e no nosso relvado. Vamos ter de sofrer de e correr muito.""Os números dizem isso, mas temos que olhar para as estatísticas e para o jogo em si. Desde o início da época, mesmo sofrendo golos, os adversários não tinham muitas oportunidades. O Portimonense, por exemplo, não teve oportunidades mas teve uma bola isolada e isso aumenta o algoritmo. O que vejo é que as equipas rematam menos e isso já vem do início da época. Claro que agora somos mais fortes, quer em bolas paradas também. Encontrámos um equilíbrio grande, estamos a sofrer pouco há alguns jogos e estamos mais perto de vencer porque marcamos sempre algum. Diria que estamos num bom momento, mas um resultado muda tudo. A nossa confiança pode ser abalada como na Allianz Cup, quando sofremos muito. Estamos sempre de pé atrás mas preparados para todos os jogos.""O Paulinho não está apto e não sei quando vai voltar. Não está agora, não vai estar com o Rio Ave e não sei o desenrolar da recuperação dele. Não conta por agora. O Viktor está pronto porque no Championship também tinham jogos sucessivos. Corre muito, mas entre esforços pode recuperar. Tudo isso está pensado na nossa equipa. Não temos muitas soluções para a frente, temos mais na defesa, e portanto todos têm de estar preparados para jogar de três em três dias. O Viktor não gosta de sair, mas se tiver de sair, vai sair. Vamos preparar os jogos e recuperar da melhor maneira.""Para a Liga Europa é sempre decisivo. Amanhã é decisivo, podemos passar ou não passar e fica já decidido. Em relação ao campeonato, é sempre importante mas decisivo não vai ser. Há muito campeonato, mas é um momento importante, até porque os campeões ultimamente não perdem muitos pontos em Portugal. Decisivo é a Taça de Portugal, que se decide em duas mãos. Mas sim, é um mês muito importante até pelo pouco tempo de recuperação.""Como o espaço para todos os jogadores depende dele, Fresneda é mais uma opção. Fresneda também joga na esquerda. Pode haver lesões, há muitos jogos, e é o espaço que eles conquistarem. É preciso ter noção que na Liga Europa ainda estão equipas de grande qualidade. Depois entra-se numa altura onde clubes como o Liverpool conseguem rodar mais e manter o nível, e nós ainda não estamos habituados. Não podemos perder pontos no campeonato e depois podemos apanhar um Liverpool ou um Bayer Leverkusen. Sei que o plantel está todo preparado, mas é preciso ter muita sorte. Para o campeonato já o é, mas para a Liga Europa também num clube português... É preciso muita sorte. Eu tenho muita sorte, mas é algo muito difícil. A nossa prioridade é o campeonato, mas não queremos deixar a Liga Europa. É um mundo de diferença. Quando isto equilibrar, não vamos dizer que não a nenhuma prova"."O St. Juste está convocado, vamos ver amanhã, depende do que o jogo pedir. Mas poderá entrar amanhã. Obviamente que estamos num bom momento e eu se calhar seria a pessoa indicada para defrontar o Sporting porque conheço bem os meus jogadores, saberia onde apertar. Acho que vivemos um bom momento defensivamente e ofensivamente, estamos com um bom equilíbrio, mas há muita coisa a melhorar. Acho que não fomos perfeitos na transição contra o Young Boys, mas eles também não foram. Se eles forem perfeitos, vão criar-nos problemas. Vai ser um jogo interessante amanhã".